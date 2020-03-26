Коронавирусом в Украине инфицирован 70-летний военный

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Китайским коронавирусом в Киеве инфицированы уже 40 человек. За последние сутки тесты подтвердили наличие коронавируса еще у шести человек, среди них — 70-летний военнослужащий. Это первый случай коронавируса у военного в Украине.

Военнослужащего госпитализировали в военный госпиталь, еще четырех человек — в Александровскую больницу Киева, один пациент находится дома на самоизоляции. Об этом во время онлайн-брифинга 26 марта рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Сегодня мы получили от государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровскую больницу, один из пациентов находится дома на самоизоляции, один — 70-летний военнослужащий — госпитализирован в военный госпиталь, — рассказал Кличко.

Всего на наличие коронавируса проверили 1 тыс. 437 киевлян. Сейчас на инфицирование COVID-19 проверяют еще 30 человек. Мэр Киева также обратился к частным лабораториям с призывом сообщать о случаях инфицирования коронавирусом государственные учреждения, чтобы у властей города была полная информация о количестве больных.

По словам Кличко, сейчас город тратит много денег на меры по борьбе с пандемией. Потери для столицы уже достигают 1 млрд грн.

В этой ситуации я обратился к правительству (с просьбой — ред.) не забирать средства у местных общин. Они и так еле выдерживают ситуацию в нынешних условиях. А правительство планирует лишить общины местных акцизов и субвенций на сумму почти 13 млрд грн, — отметил мэр.

Напомним, ранее Кличко призвал киевлян «не кошмарить врачей» и не мешать их работе.