Коронавірусом в Україні інфікований 70-річний військовий

https://racurs.ua/ua/n135804-v-ukrayini-pershyy-vypadok-koronavirusu-u-viyskovogo-zahvoriv-70-richnyy-cholovik.html

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Китайським коронавірусом у Києві інфіковані вже 40 осіб. За останню добу тести підтвердили наявність коронавірусу ще у шістьох осіб, серед них — 70-річний військовослужбовець. Це перший випадок коронавірусу у військового в Україні.

Військовослужбовця госпіталізували до військового госпіталю, чотирьох осіб — до Олександрівської лікарні Києва, один пацієнт вдома на самоізоляції. Про це під час онлайн-брифінгу 26 березня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні ми отримали від державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України ще шість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли: одна жінка 35 років та п’ятеро чоловіків віком від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані до Олександрівської лікарні, один із пацієнтів знаходиться вдома на самоізоляції, один — 70-річний військовослужбовець — госпіталізований до військового госпіталю, — розповів Кличко.

Загалом на коронавірус перевірили 1 тис. 437 киян. Наразі на інфікування COVID-19 перевіряють ще 30 осіб. Мер Києва також звернувся до приватних лабораторій із закликом повідомляти про випадки інфікування коронавірусом державні установи, аби влада міста мала повну інформацію про кількість хворих.

За словами Кличка, наразі місто витрачає багато грошей на заходи для боротьби з пандемією. Втрати для столиці вже сягають 1 млрд грн.

У цій ситуації я звернувся до уряду (з проханням — ред.) не забирати кошти у місцевих громад. Вони і так ледве витримують ситуацію в нинішніх умовах. А уряд планує позбавити громад місцевих акцизів та субвенцій на суму майже 13 млрд грн, — зазначив мер.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав киян «не кошмарити лікарів» та не заважати їхній роботі.