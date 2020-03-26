Коронавірус і величезна діра в бюджеті зігнали голів фракцій до Ради. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n135803-koronavirus-i-velychezna-dira-v-budjeti-zignaly-goliv-frakciy-do-rady-foto-video.html

Ракурс

Коронавірус в України та величезна діра в бюджеті, які вкупі загрожують державі дефолтом, зігнали до Верховної Ради голів парламентських фракцій та представників уряду.

Учасники засідання під головуванням спікера ВР Дмитра Разумкова обговорюють пропозиції щодо порятунку економіки, надані вночі Кабінетом міністрів, який визнав, що бюджет «дуже серйозно» постраждає внаслідок епідемії коронавірусу. Зокрема, бюджет недоотримає 106 млрд грн. Про це повідомила у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

Кабмін планує скоротити на 56 млрд грн дохідну частину держбюджету та втричі збільшити його дефіцит.

Також пропонується суттєво урізати видатки за всіма статтям і створити стабілізаційний фонд, який, за даними депутата, займатиметься передусім не підтримкою сфери медицини і лікарів, а виплатою зовнішніх боргів замість їх реструктуризації.

Будуть скорочені й видатки на місцеві вибори, які через це можуть не відбутися в жовтні 2020 року.

Вночі фракції отримали від уряду пропозиції щодо перегляду бюджету. На жаль, закон непрофесійний. Ми категорично проти урізання видатків зі злиденного фінансування культури і просування в цьому законі лобістських сумнівних норм, — написала Геращенко.

Катастрофа відбувається з компенсацією ПДВ, який знову, як у часи Азарова, коригується в ручному режимі. Ми категорично проти зняття статей про підтримку фермерів, — додала вона.

Якщо говорити про так званий пакет МВФівських законів, зокрема, про банки, то там і досі передбачена ця норма — компенсації колишнім власникам «ПриватБанку». Тобто це означає, що в умовах, коли кожен українець сьогодні фактично втрачає роботу через цей вимушений карантин, в українців намагаються забрати кошти для того, щоби сплатити ці компенсації", — наголосила Геращенко.

Геращенко заявила про необхідність створення за участі уряду антикризового штабу з напрацювання законопроектів для порятунку економіки України, а також продуктового фонду для запобігання підвищенню цін на найнеобхідніші продукти та захисту найбідніших і незахищених верств населення. Також є необхідність у запуску повітряного шляху доставки гуманітарної медичної допомоги по Україні.

Також учасники засідання обговорюють порядок денний позачергової сесії Ради.

За даними ЗМІ, серед законопроектів, ухвалення яких вимагає Міжнародний валютний фонд, найрезонанснішим є документ про заборону повернення «ПриватБанку» колишнім власникам і виплати їм грошових компенсацій. Також «зависло» питання зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Частина фракцій і навіть деякі депутати від пропрезидентської «Слуги народу» виступають проти розгляду цих законопроектів у період карантину в Україні. Водночас їхні опоненти стверджують, що без ухвалення цих документів найближчим часом Україні не світить отримання нової фінансової допомоги від МВФ.