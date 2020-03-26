Коронавірус в Німеччині: український дипломат розповів, як вилікувався у Мюнхені, фото — Pixabay

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Коронавірус став серйозним іспитом і для медицини Німеччини. Про це розповів дипломат Дмитро Шевченко із генконсульства України в Мюнхені. Він одужав після інфікування важкою формою коронавірусу.

36-річний Шевченко розповів у Фейсбук, що «ледь не віддав кінці», але наразі загрози життю вже немає", хоча його легені серйозно ушкоджені.

Дипломат розповів, що німецька система охорони здоров’я «дуже непогана, але й має свої серйозні мінуси». Шевченку доводилося наполягати, щоб його госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген.

Він фактично «вибивав» тест на коронавірус перед випискою, але так і не отримав його. Усе тримається, на його думку, не лише на лікарях, які, «з'явилися раз на день і зникли», скільки на медичному персоналі.

На часто балканські і східноєвропейські плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи, — написав дипломат.

Шевченко написав, що у лікарні, де він лежав, літніх людей було приблизно 15%, а з легкою формою коронавірусу хворіють вдома.

У Німеччині станом на 26 березня захворіли майже 40 тис. осіб, померли 222 людини.