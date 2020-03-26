Коронавирус в Германии: украинский дипломат рассказал, как вылечился в Мюнхене, фото — Pixabay

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Коронавирус стал серьезным испытанием и для медицины Германии. Об этом рассказал дипломат Дмитрий Шевченко из генконсульства Украины в Мюнхене. Он выздоровел после инфицирования тяжелой формой коронавируса.

36-летний Шевченко рассказал в Фейсбук, что «едва не отдал концы, но сейчас угрозы жизни уже нет», хотя его легкие серьезно повреждены.

Дипломат рассказал, что немецкая система здравоохранения «очень неплохая, но и имеет свои серьезные минусы». Шевченко приходилось настаивать, чтобы его госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген.

Он фактически «выбивал» тестирование на коронавирус перед выпиской, но так и не получил его. Все держится, по его мнению, не только на врачах, которые «появились раз в день и исчезли», сколько на медицинском персонале.

На часто балканские и восточноевропейские плечи ложится основное бремя выруливания из этого кризиса, — написал дипломат.

Шевченко написал, что в больнице, где он лежал, пожилых людей было примерно 15%, а с легкой формой коронавируса немцы болеют дома.

В Германии по состоянию на 26 марта заболели почти 40 тыс. человек, умерли 222 человека.