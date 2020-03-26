Коронавирус и огромная дыра в бюджете согнали глав фракций в Раду. Фото: Слово и Дело

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Коронавирус в Украине и огромная дыра в бюджете, которые вместе угрожают государству дефолтом, согнали в Верховную Раду глав парламентских фракций и представителей правительства.

Участники заседания под председательством спикера ВР Дмитрия Разумкова обсуждают предложения по спасению экономики, предоставленные ночью Кабинетом министров, который признал, что бюджет «очень серьезно» пострадает в результате эпидемии коронавируса. В частности, бюджет недополучит 106 млрд грн. Об этом сообщила в Facebook нардеп от «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

Кабмин планирует сократить на 56 млрд грн доходную часть госбюджета и втрое увеличить его дефицит.

Также предлагается существенно урезать расходы по всем статьям и создать стабилизационный фонд, который, по данным депутата, будет заниматься прежде всего не поддержкой сферы медицины и врачей, а выплатой внешних долгов вместо их реструктуризации.

Будут сокращены и расходы на местные выборы, которые из-за этого могут не состояться в октябре 2020 года.

Ночью фракции получили от правительства предложения по пересмотру бюджета. К сожалению, закон непрофессиональный. Мы категорически против урезания расходов из жалкого финансирования культуры и продвижения в этом законе лоббистских сомнительных норм, — написала Геращенко.

Катастрофа происходит с компенсацией НДС, который снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей о поддержке фермеров, — добавила она. Если говорить о так называемом пакете МВФовских законов, в частности, о банках, то там до сих пор предусмотрена эта норма — о компенсации бывшим владельцам «ПриватБанка». То есть это означает, что в условиях, когда каждый украинец сегодня фактически теряет работу из-за этого вынужденного карантина, у украинцев пытаются забрать средства, чтобы оплатить эти компенсации, — отметила Геращенко.

Геращенко заявила о необходимости создания при участии правительства антикризисного штаба по наработке законопроектов для спасения экономики Украины, а также продуктового фонда для предотвращения повышения цен на самые необходимые товары и защиты беднейших и незащищенных слоев населения. Также есть необходимость в запуске воздушного пути доставки гуманитарной медицинской помощи по Украине.

Также участники заседания обсуждают повестку дня внеочередной сессии Рады.

По данным СМИ, среди законопроектов, принятия которых требует Международный валютный фонд, самым резонансным является документ о запрете возврата «ПриватБанка» бывшим владельцам и выплате им денежных компенсаций. Также «завис» вопрос снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Часть фракций и даже некоторые депутаты от пропрезидентской «Слуги народа» выступают против рассмотрения этих законопроектов в период карантина в Украине. В то же время их оппоненты утверждают, что без принятия этих документов в ближайшее время Украине не светит получение новой финансовой помощи от МВФ.