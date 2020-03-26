Коронавирус. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n135812-koronavirus-v-harkovskoy-oblasti-policiya-razyskivaet-desyat-chelovek-sbejavshih.html

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Коронавирус добавил забот полицейским, которые теперь обязаны следить за соблюдением режима самоизоляции гражданами с подозрением на заражение COVID-19. Харьковские полицейские разыскивают десять человек, которые недавно возвратились из-за границы и не захотели соблюдать правил самоизоляции.

Четверо из этих людей контактировали с больным COVID-19, сообщила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота в эфире телеканала «UA:Харков».

Махота добавила, что для розыска беглецов задействованы сотрудники Нацполиции.

За не соблюдение правил самоизоляции предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Махота заявила, что зафиксированы случаи, когда люди, которые должны находиться на самоизоляции, указывали ложные адреса и несуществующие телефоны.

Таких людей разыскать весьма сложно и медикам приходится обращаться за помощью к правоохранителям.

По словам Махоты, в настоящее время в Харькове на самоизоляции находятся 211 человек.