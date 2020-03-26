Коронавирус может загнать Раду на стадион: когда и зачем соберутся нардепы. Фото: РИА "Новости"

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Ракурс

Коронавирус в Украине и его пагубное влияние на экономику будет на повестке дня нардепов на внеплановом заседании Верховной Рады. Дмитрий Разумков, спикер парламента, не назвал точной даты этого заседания, но не исключил, что оно может состояться в субботу, 28 марта.

При этом собрать нардепов хотят за пределами здания ВР, на открытой площадке, поскольку именно так советует Министерство здравоохранения с учетом коронавирусного карантина. Среди возможных мест проведения заседания парламента рассматривают киевский стадион «Динамо». Если заседать будут все же в зале ВР, то нардепам раздадут средства личной защиты, а журналистов на заседание не пустят. Об этом Разумков рассказал на брифинге после сегодняшней встречи председателей парламентских фракций и членов правительства.

Как только будут подготовлены все необходимые законопроекты, связанные с борьбой и противодействием коронавирусу, сразу проведем заседание. Сейчас называть конкретную дату и время неправильно. У нас есть несколько вариантов, — отметил Разумков, уточнив, что нардепы будут пытаться успеть завершить необходимую законодательную работу до субботы

Что касается дистанционного голосования нардепов, то Разумков отметил, что для этого Раде нужно сначала рассмотреть соответствующий законопроект, который еще даже не прошел комитетское рассмотрение.

Известно, что во время собрания председателей фракций и правительства была достигнута договоренность о создании антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом, который возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль. Аналогичные штабы будут созданы отдельно в каждом регионе Украины.

Кроме того, сегодня обсуждался законопроект об изменениях в государственный бюджет на текущий год, а именно секвестр, расходы и новый стабилизационный фонд. Документ решили доработать в рабочей группе с участием членов различных фракций, после чего нардепы вернутся к рассмотрению этого вопроса.

Как писал «Ракурс», среди законопроектов, рассмотрения которых Верховной Радой в период карантина опасаются украинцы, есть документ о невозможности возвращения национализированных банков бывшим владельцам и выплате им денежных компенсаций, в частности, речь идет о «ПриватБанке» и олигархе Игоре Коломойском. Также пока «завис» законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Часть нардепов выступает против рассмотрения этих вопросов в период коронавирусного карантина в Украине. Но их оппоненты не исключают голосования за эти документы в ближайшее время, так как они открывают Украине путь к получению новой финансовой помощи от Международного валютного фонда. Попадут ли эти вопросы в повестку дня внеочередного заседания ВР, неизвестно.