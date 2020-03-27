Польсько-український кордон. Фото: Facebook

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Польсько-український кордон сьогодні став непереборним бар'єром для українців без автомобільного транспорту, які побажали повернутися до України. Більше тисячі наших співвітчизників застрягли у величезних чергах у надії перетнути кордон.

Про складну ситуацію на польсько-українському кордоні повідомив у Facebook секретар із консульських питань у Польщі Ігор Іус та опублікував декілька реальних фотографій.

Іус заявив, що закриття пішохідного переходу після введення в Україні коронавірусного карантину він вважає «ведмежою послугою», тому що ніхто не міг спрогнозувати подібного колапсу.

Хотіли уникнути скупчення людей на пішому переході, а зробили ще гірше. Тепер страшні скупчення перед кордоном. Це питання має вирішуватися на рівні вищих відомств. Сподіваюся, що сьогоднішні розмови між керівниками прикордонних загонів матимуть позитивні результати і дозволять людям перетнути кордон з Україною, — заявив Іус.

На думку Іуса, для вирішення цієї проблеми необхідно організувати постійне курсування автобусів, які б забирали українських громадян. Крім того, необхідно дозволити перетинати українським громадянам кордон у пішому порядку.