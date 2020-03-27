Біля державного кордону, фото: ДПСУ

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Закриття кордонів Україною, яке має відбутися сьогодні, призвело до того, що цієї доби в деяких пунктах пропуску на кордоні України з країнами Євросоюзу зібралися тисячі людей.

Вони прибули без власного транспорту, тобто — з метою перетнути кордон пішки. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Це ускладнює їхнє перетинання кордону, оскільки піше сполучення зараз не здійснюється. У зв’язку з цим, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн, — наголошують у Держприкордонслужбі.

У відомстві зазначають, що у зв’язку з цією ситуацією у взаємодії з місцевою владою та ДСНС вживають заходів для забезпечення перевезення цих людей транспортом. Також на пунктах пропуску відкриті додаткові смуги та задіяно додаткових інспекторів.

Зокрема, вчора для перевезення громадян було здійснено 200 таких виїздів транспортних засобів. В результаті за вчорашню добу кордон з Польщею перетнули 5,4 тис. таких осіб, сьогодні до опівдня — вже майже 7,4 тис.

Станом на 12.00, за інформацією польських прикордонників, навпроти пункту пропуску «Краківець» зібралися понад 2 тис. осіб, навпроти пункту пропуску «Ягодин» — 1,2 тис., навпроти пункту пропуску «Рава-Руська» — 0,5 тис.людей.

Нагадаємо, сьогодні в інтернеті з’явилися відео величезних черг на кордоні, у яких люди стоять без захисних засобів і не дотримуючись безпечної дистанції.