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Переддень закриття кордонів: довжелезні черги заробітчан із Польщі та скиглення Maruv у Росії. Фото: NASHAPolsha
Переддень закриття кордонів: довжелезні черги заробітчан із Польщі та скиглення Maruv у Росії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135853-ostanniy-den-pered-zakryttyam-kordoniv-velychezni-chergy-v-punktah-propusku.htmlРакурс
Державні кордони України закриваються сьогодні опівночі через ситуацію з коронавірусом. В результаті тисячі людей намагаються повернутися на батьківщину, поки це ще можливо.
Зокрема, на ротазшованому у Львівській області пункті пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею виникла масштабна черга, люди в якій не мають достатньої кількості засобів захисту, а також не дотримуються безпечної відстані один від одного. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.
Про будь-які заходи безпеки мова не йде, як ви можете бачити з цього відео. Маски мають одиниці, а про дотримання дистанції — самі бачите, — наголосив журналіст.
Також є повідомлення про аналогічну ситуацію на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».
Крім того, ситуація призвела до значного зростання розцінок на транспортні перевезення.
Також на неможливість повернутися до України з гастролей у Росії заявила відома співачка Maruv (Анна Корсун).
У своєму Інстаграмі вона опублікувала гнівне відео щодо українського консульства в Росії.
Не можуть пояснити, що до чого, коли ти говориш, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше і потрапити додому. Вони кажуть одну завчену фразу: «Той, хто хотів виїхати, вже виїхав, — заявила співачка.
На думку Maruv ця ситуація може свідчити про «упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають в Росії».
У мене такий же паспорт, як у вас. Такі права, гарантовані мені Конституцією, — наголосила співачка.
На ситуацію з Maruv вже відреагували користувачі соцмереж.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора у відеозверненніповідомив, що до кінця дня 27 березня буде закритий держкордон, а також зупинені усі пасажирські перевезення.
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