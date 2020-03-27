У Тернополі вже двоє заражених. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135852-koronavirus-v-ukrayini-zrosla-kilkist-zarajenyh-u-ternopoli.html

Ракурс

Коронавірусною інфекцією COVID-19 в Тернополі заразилися вже двоє осіб.

Хворий звернувся до сімейного лікаря і наразі перебуває на самоізоляції. У нього легкий перебіг хвороби. Зараз медики проводять забір матеріалу від контактних осіб. Про це 27 березня повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Також медики повідомили про стан інфікованої коронавірусом 11-річної дитини. Сьогодні її стан — середньо-важкий з позитивною динамікою. Медики не виявили в її організмі пневмонії. У такому ж стані і її мама. Обоє знаходяться в окремому боксі інфекційного відділення. Наголошується, що медики працюють у захисних костюмах, якими лікарня забезпечена.

У штабі додали, що не підтвердилися три підозри на COVID-19 в Тернопільській міській дитячій лікарні. Лікарі чекають на результат ще одного тесту — дитині з підозрою зробили лабораторні дослідження.

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня в Тернопільській області зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків, одна людина померла.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні лабораторно підтверджено вже 218 випадків захворювання на коронавірус SARS-CoV-2. За добу інфікувалися 62 особи. Загалом від інфекції померли п’ятеро осіб, четверо вилікувалися.