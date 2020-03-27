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Україною продовжує поширюватися коронавірус

Коронавірус в Україні: підтверджено вже 218 випадків інфікування, четверо одужали (ІНФОГРАФІКА)

27 бер 2020, 10:33
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В Україні лабораторно підтверджено вже 218 випадків захворювання на коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, за добу зафіксовані 62 нові випадки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні померло вже п’ятеро інфікованих, чотири людини вилікувалися.

У Івано-Франківській області офіційно зафіксовано два летальні випадки, у Чернівецькій, Житомирській та Тернопільській — по одному.

Хворобу виявили вже у 17 областях, а також у Києві.

Найбільше випадків інфікування коронавірусу наразі зафіксовано у Чернівецькій області та Києві — по 47, а також у Київській області — 32 випадки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Рівненській області зафіксовано вже дев’ять випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, один випадок SARS-CoV-2 зафіксували посмертно.

Джерело: Ракурс


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