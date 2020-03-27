Коронавірус в Україні: підтверджено вже 218 випадків інфікування, четверо одужали (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n135846-koronavirus-v-ukrayini-pidtverdjeno-vje-218-vypadkiv-infikuvannya-chetvero-odujaly-infografika.htmlРакурс
В Україні лабораторно підтверджено вже 218 випадків захворювання на коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, за добу зафіксовані 62 нові випадки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Загалом в Україні померло вже п’ятеро інфікованих, чотири людини вилікувалися.
У Івано-Франківській області офіційно зафіксовано два летальні випадки, у Чернівецькій, Житомирській та Тернопільській — по одному.
Хворобу виявили вже у 17 областях, а також у Києві.
Найбільше випадків інфікування коронавірусу наразі зафіксовано у Чернівецькій області та Києві — по 47, а також у Київській області — 32 випадки.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Рівненській області зафіксовано вже дев’ять випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, один випадок SARS-CoV-2 зафіксували посмертно.