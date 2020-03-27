По Украине продолжает распространяться коронавирус

https://racurs.ua/n135846-koronavirus-v-ukraine-podtverjdeny-uje-218-sluchaev-inficirovaniya-chetvero-vyzdoroveli.html

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В Украине лабораторно подтверждены уже 218 случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, за сутки зафиксированы 62 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине умерли уже пять инфицированных, четыре человека излечились.

В Ивано-Франковской области официально зафиксированы два летальных исхода, в Черновицкой, Житомирской и Тернопольской — по одному.

Болезнь обнаружили уже в 17 областях, а также в Киеве.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области и Киеве — по 47, а также в Киевской области — 32 случая.

Напомним, сегодня стало известно, что в Ровенской области зафиксированы уже девять случаев инфицирования коронавирусом. В частности, один случай SARS-CoV-2 зафиксировали посмертно.