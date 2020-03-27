Коронавирус в Украине: Минздрав будет отзывать лицензии у клиник за сокрытие результатов тестов на COVID-19

https://racurs.ua/n135845-minzdrav-ostavit-bez-licenziy-kliniki-skryvshie-rezultaty-testov-na-covid-19-lyashko.html

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Распространение коронавируса в Украине, а также возможное сокрытие частными клиниками результатов тестов на COVID-19 прокомментировал в ходе брифинга 27 марта заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. В частности, журналисты спросили у чиновника, является ли достоверной информация о том, что клиника «Евролаб» скрыла результаты тестов на коронавирус (речь идет о нардепе Шахове — ред.), и имеют ли право частные медучреждения это делать по просьбе пациента.

Никто не вправе скрывать результаты, поскольку действующее законодательство предусматривает, что учреждение здравоохранения, а диагностические лаборатории, осуществляющие диагностику, в том числе на коронавирусную болезнь, относятся к учреждениям здравоохранения, при выявлении случаев инфекционной болезни, в частности и COVID-19, обязаны подать экстренное сообщение в заведение общественного здравоохранения, который ведет статистику, учет и сразу проводит эпидемиологическое расследование, — сообщил Ляшко.

По его словам, случаи о несообщении об инфицировании коронавирусом, сразу расследуются. Также Минздрав еще раз дополнительно проинформировал все частные лаборатории, а также лаборатории учреждений здравоохранения о недопустимости несообщения или несвоевременного сообщения об обнаружении коронавирусной болезни.