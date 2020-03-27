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Коронавирус в Украине: Минздрав будет отзывать лицензии у клиник за сокрытие результатов тестов на COVID-19
Минздрав оставит без лицензий клиники, скрывшие результаты тестов на COVID-19 — Ляшко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n135845-minzdrav-ostavit-bez-licenziy-kliniki-skryvshie-rezultaty-testov-na-covid-19-lyashko.htmlРакурс
Распространение коронавируса в Украине, а также возможное сокрытие частными клиниками результатов тестов на COVID-19 прокомментировал в ходе брифинга 27 марта заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. В частности, журналисты спросили у чиновника, является ли достоверной информация о том, что клиника «Евролаб» скрыла результаты тестов на коронавирус (речь идет о нардепе Шахове — ред.), и имеют ли право частные медучреждения это делать по просьбе пациента.
Никто не вправе скрывать результаты, поскольку действующее законодательство предусматривает, что учреждение здравоохранения, а диагностические лаборатории, осуществляющие диагностику, в том числе на коронавирусную болезнь, относятся к учреждениям здравоохранения, при выявлении случаев инфекционной болезни, в частности и COVID-19, обязаны подать экстренное сообщение в заведение общественного здравоохранения, который ведет статистику, учет и сразу проводит эпидемиологическое расследование, — сообщил Ляшко.
По его словам, случаи о несообщении об инфицировании коронавирусом, сразу расследуются. Также Минздрав еще раз дополнительно проинформировал все частные лаборатории, а также лаборатории учреждений здравоохранения о недопустимости несообщения или несвоевременного сообщения об обнаружении коронавирусной болезни.
Сейчас идут отчетности, передаются экстренные сообщения. Поэтому, если такие случаи будут повторяться, или будут выявлены случаи несообщения о пациенте с COVID-19, будут отзываться лицензии и будут наказываться руководители этих учреждений, которые могли скрывать результаты исследований. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сообщение о результате теста на коронавирус сразу предусматривает проведение эпидемиологического расследования, отработки и самоизоляции контактных лиц. Это поможет сдерживать распространение COVID-19 — резюмировал Ляшко.
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