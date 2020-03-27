Коронавірус в Україні: МОЗ відкликатиме ліцензії у клінік за приховування результатів тестів на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135845-moz-vidklykatyme-licenziyi-u-klinik-za-pryhovuvannya-rezultativ-testiv-na-covid-19-lyashko.html

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Поширення коронавірусу в Україні, а також можливе приховування приватними клініками результатів тестів на COVID-19 прокоментував під час брифінгу 27 березня заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Зокрема, журналісти запитали у чиновника МОЗ, чи відповідає достовірності інформація про те, що клініка «Євролаб» приховала результати тестів на коронавірус (йдеться про нардепа Шахова — ред.), і чи мають приватні медзаклади право це робити на прохання пацієнта.

Ніхто немає права приховувати результати, оскільки чинне законодавство передбачає, що заклад охорони здоров’я, а діагностичні лабораторії, які здійснюють діагностику, зокрема й на коронавірусну хворобу, відносяться до закладів охорони здоров’я, при виявленні випадків інфекційної хвороби, в тому числі і COVID-19, зобов’язані подати екстрене повідомлення до закладу громадського здоров’я, який веде статистику, облік і відразу проводить епідеміологічне розслідування, — повідомив Ляшко.

За його словами, випадки, які трапляються щодо неповідомлення про інфікування коронавірусом, відразу розслідуються. Також МОЗ ще раз додатково проінформувало всі приватні лабораторії, а також лабораторії закладів охорони здоров’я про неприпустимість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про виявлення випадків коронавірусної хвороби.