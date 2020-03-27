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Коронавірус в Україні: МОЗ відкликатиме ліцензії у клінік за приховування результатів тестів на COVID-19
МОЗ відкликатиме ліцензії у клінік за приховування результатів тестів на COVID-19 — Ляшко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135845-moz-vidklykatyme-licenziyi-u-klinik-za-pryhovuvannya-rezultativ-testiv-na-covid-19-lyashko.htmlРакурс
Поширення коронавірусу в Україні, а також можливе приховування приватними клініками результатів тестів на COVID-19 прокоментував під час брифінгу 27 березня заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Зокрема, журналісти запитали у чиновника МОЗ, чи відповідає достовірності інформація про те, що клініка «Євролаб» приховала результати тестів на коронавірус (йдеться про нардепа Шахова — ред.), і чи мають приватні медзаклади право це робити на прохання пацієнта.
Ніхто немає права приховувати результати, оскільки чинне законодавство передбачає, що заклад охорони здоров’я, а діагностичні лабораторії, які здійснюють діагностику, зокрема й на коронавірусну хворобу, відносяться до закладів охорони здоров’я, при виявленні випадків інфекційної хвороби, в тому числі і COVID-19, зобов’язані подати екстрене повідомлення до закладу громадського здоров’я, який веде статистику, облік і відразу проводить епідеміологічне розслідування, — повідомив Ляшко.
За його словами, випадки, які трапляються щодо неповідомлення про інфікування коронавірусом, відразу розслідуються. Також МОЗ ще раз додатково проінформувало всі приватні лабораторії, а також лабораторії закладів охорони здоров’я про неприпустимість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про виявлення випадків коронавірусної хвороби.
Зараз відбувається звітування, подання екстрених повідомлень. Тому, якщо такі випадки будуть повторюватися, або будуть виявлені випадки неповідомлення про пацієнта з COVID-19, будуть відкликатися ліцензії і будуть каратися керівники цих закладів, які могли приховувати результати досліджень. Це питання національної безпеки, оскільки повідомлення про результат тесту на коронавірус одразу передбачає проведення епідеміологічного розслідування, відпрацювання і самоізоляцію контактних осіб. Це допоможе стримувати поширення COVID-19, — резюмував Ляшко.
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