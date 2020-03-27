У Криму вже 14 інфікованих коронавірусом. Фото: Рixabay

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Китайським коронавірусом інфіковані 14 жителів окупованого Криму. За останню добу на півострові виявили ще сім випадків захворювання на COVID-19.

За даними підконтрольної Росії окупаційної влади півострова, всі інфіковані COVID-19 раніше повернулися з Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомили в управлінні Роспотребнадзора по Криму і Севастополю.

Повідомляється, що всі інфіковані кримчани були в ОАЕ. Шестеро з них — члени двох сімей, вони подорожували на одному круїзному лайнері «Беліссімо». Ще один хворий також був в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він теж подорожував на круїзному лайнері.

Зазначається, що з 14 підтверджених випадків захворювання 10 осіб і члени їхніх сімей перебували на лайнері «Беліссімо», а всі випадки захворювання на півостріві — привозні. Усі хворі госпіталізовані до інфекційних відділень лікарень Криму та перебувають в окремих боксах. Наразі стан усіх хворих задовільний, перебіг захворювання безсимптомний.

Також лікарі визначили коло контактних осіб інфікованих кримчан. Близькі контактні особи госпіталізовані до інфекційних відділень, віддалені контактні особи перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції.

Також повідомляється, що в лікарнях окупованого Росією Криму перебуває понад тисяча осіб, хворих на пневмонію, а госпіталізовані з ознаками ГРВІ 1 тис. 447 осіб.

Нагадаємо, раніше в Криму повідомили про ще шістьох інфікованих. За даними окупаційних відомств, усі хворі кримчани повернулися з-за кордону, зокрема, з ОАЕ, Бельгії та Литви.