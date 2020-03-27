В Крыму уже 14 инфицированных коронавирусом. Фото: Рixabay

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Китайским коронавирусом инфицированы 14 жителей оккупированного Крыма. За последние сутки на полуострове выявили еще семь случаев заболевания COVID-19.

По данным подконтрольной России оккупационной власти полуострова, все инфицированные COVID-19 ранее вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что все инфицированные крымчане были в ОАЭ. Шестеро из них — члены двух семей, они путешествовали на одном и том же круизном лайнере «Белиссимо». Еще один заболевший также был в Объединенных Арабских Эмиратах. Он тоже путешествовал на круизном лайнере.

Отмечается, что из 14 подтвержденных случаев заболевания 10 человек и члены их семей находились на лайнере «Белиссимо», а все случаи заболевания на полуострове — завозные. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма и находятся в отдельных боксах. На данный момент состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.

Также врачи определили круг контактных лиц инфицированных крымчан. Близкие контактные лица госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Кроме того, сообщается, что в больницах оккупированного Россией Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией, а госпитализированы с признаками ОРВИ 1 тыс. 447 человек.

Напомним, ранее в Крыму сообщили об еще шести инфицированных. По данным оккупационных ведомств, все заболевшие крымчане вернулись из-за границы, в частности, из ОАЭ, Бельгии и Литвы.