В ЄС погодили пріоритети у боротьбі з коронавірусом. Карта: google.com/maps

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Саміт Європейського союзу визначив пріоритети у боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2.

Лідери країн-членів ЄС погодили п’ять пріоритетів. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель на прес-конференції, яка опублікована на мультимедійному порталі Євросоюзу.

Перший пріоритет стосується продовження заходів та координації зусиль країн-членів, аби стримати розповсюдження вірусу. Учасники саміту дійшли висновку, що потрібно посилити систему охорони здоров’я.

Також лідери Євросоюзу домовилися координувати зусилля на рівні Європейського Союзу й національних урядів, щоб забезпечити необхідну кількість медичного обладнання, яке країни-члени потребують у боротьбі з вірусом.

Третій пріоритет передбачає координацію зусиль з метою підтримки досліджень для пришвидшення розробки вакцини проти SARS-CoV-2.

Четвертий — вирішення економічних питань, оскільки криза, яку причинив коронавірус, має економічні та соціальні наслідки.

Крім того, на саміті домовилися про евакуацію європейських громадян, які зараз перебувають у третіх країнах та хочуть повернутися додому.

Також погоджено рішення стосовно контролю на внутрішніх та зовнішніх кордонах ЄС. Будуть запроваджені обмеження «необов'язкових» подорожей з одночасним продовженням та гарантуванням свободи переміщення товарів, що має ліквідувати дефіцит і захистити спільний європейський ринок.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, станом на сьогодні китайським коронавірусом інфіковані близько 533 тис. осіб в усьому світі. Кількість хворих збільшилася на 100 тис. тільки за останні два дні. За добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 712 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків.