В ЕС согласовали приоритеты в борьбе с коронавирусом. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/n135843-lidery-evrosouza-soglasovali-kluchevye-prioritety-v-borbe-s-koronavirusom.html

Ракурс

Саммит Европейского союза определил приоритеты в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Лидеры стран-членов ЕС согласовали пять приоритетов. Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель на пресс-конференции, опубликованной на мультимедийном портале Евросоюза.

Первый приоритет касается продолжения мероприятий и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Участники саммита пришли к выводу, что нужно усилить систему здравоохранения.

Также лидеры Евросоюза договорились координировать усилия на уровне Европейского Союза и национальных правительств, чтобы обеспечить необходимое количество медицинского оборудования, в котором страны-члены нуждаются в борьбе с вирусом.

Третий приоритет предусматривает координацию усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против SARS-CoV-2.

Четвертый — решение экономических вопросов, поскольку кризис, который причинил коронавирус, имеет экономические и социальные последствия.

Кроме того, на саммите договорились о эвакуации европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

Также согласовано решение по контролю на внутренних и внешних границах ЕС. Будут введены ограничения «необязательных» путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, по состоянию на сегодня китайским коронавирусом инфицированы около 533 тыс. человек во всем мире. Количество больных увеличилось на 100 тыс. только за последние два дня. За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев.