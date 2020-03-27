Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

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Китайским коронавирусом по состоянию на утро 27 марта инфицированы около 533 тыс. человек по всему миру. Количество заболевших увеличилось на 100 тыс. только за последние два дня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об ускорении темпов распространения нового типа коронавируса в мире, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По словам гендиректора организации Тедроса Гебреисуса, первые 100 тыс. случаев заболевания были зафиксированы за 67 дней. Чтобы достигнуть отметки в 200 тыс. заболевших, потребовалось 11 дней и четыре дня, чтобы их количество превысило 300 тыс. Еще 100 тыс. заболели за два дня.

Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию и вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В США уже 85 тыс. 991 случай инфицирования. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 тыс. 782 случая заболевания, в Италии — 80 тыс. 589. За сутки в Америке количество инфицированных возросло на 14 тыс.

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция — 356, Иран — 157, Нидерланды — 78, Германия — 61, Великобритания — 115. Всего в мире погибло 24 тыс. 075 инфицированных COVID-19. 122 тыс. 672 человек выздоровели.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, в Украине подтверждены уже 196 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.