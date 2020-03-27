Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n135838-za-dva-dni-koronavirusom-zarazylysya-100-tys-osib-ssha-na-pershomu-misci-za-kilkistu-infikovanyh.html

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Китайським коронавірусом станом на ранок 27 березня інфіковані близько 533 тис. осіб в усьому світі. Кількість хворих збільшилася на 100 тис. тільки за останні два дні.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про прискорення темпів поширення нового типу коронавірусу в світі, йдеться в повідомленні ВООЗ в Twitter.

За словами гендиректора організації Тедроса Гебреісуса, перші 100 тис. випадків захворювання були зафіксовані за 67 днів. Щоб досягти позначки в 200 тис. хворих, треба було 11 днів і чотири дні, щоб їхня кількість перевищила 300 тис. Ще 100 тис. захворіли за два дні.

Сполучені Штати обігнали Китай та Італію і вийшли на перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. У США вже 85 тис. 991 випадків інфікування. Водночас у Китаї вже зафіксовано 81 тис. 782 випадки захворювання, в Італії — 80 тис. 589. За добу в Америці кількість інфікованих зросла на 14 тис.

Також за добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 712 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 268 смертей від коронавірусу, Франція — 356, Іран — 157, Нідерланди — 78, Німеччина — 61, Велика Британія — 115. Загалом у світі загинуло 24 тис. 75 інфікованих COVID-19. 122 тис. 672 осіб одужали.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, в Україні підтверджені вже 196 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.