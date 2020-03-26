Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135836-koronavirus-v-ukrayini-pidtverdjeno-vje-196-vypadkiv-zarajennya-infografika.html

Ракурс

В Україні станом на 22.00 сьогоднішнього дня підтверджено вже 196 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Зафіксовано загалом п’ять випадків смерті від цієї хвороби. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) України.

Одна інфікована людина одужала — в неї повторне лабораторне дослідження не зафіксувало коронавірусу в організмі.

У ЦГЗ зазначають, що з початку року було отримано 1 тис. 201 підозру на коронавірус, з них 1 тис. 176 були негативними, ще 29 — досліджуються.

Загалом у світі наразі зафіксовано понад 535 тис. випадків коронавірусу, понад 23 тис. людей померли.

Нагадаємо, сьогодні офіційно виявлення коронавірусу було підтверджено у Закарпатській області у мешканки міста Мукачево, яку госпіталізували у вівторок.