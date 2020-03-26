Коронавірус в Україні: перший випадок підтверджено у Закарпатській області, на Буковині троє людей одужали

В Україні триває поширення коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135830-koronavirus-v-ukrayini-pershyy-vypadok-pidtverdjeno-u-zakarpatskiy-oblasti-na-bukovyni-troie.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 вперше офіційно підтверджено у Закарпатській області.

Лабораторія МОЗ у Києві підтвердила інфікування мешканки Мукачево, яка потрапила до обласної інфекційної лікарні у вівторок. Про це повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

Зазначається, що наразі ця жінка, перебуває у задовільному стані, її контактні особи встановлені.

У Чернівецькій області, яка наразі є одним із основних осередків коронавірусу в Україні, сьогодні офіційно підтверджено ще п’ять випадків цього захворювання — у трьох дорослих віком до 40 років та двох дітей — 2 та 11 років. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Четверо з них повернулися з-за кордону, один — контактував із інфікованим в Україні.

Водночас в області одужали троє людей — одна дитина та двоє дорослих.

Загалом в області за весь час зафіксовано 47 випадків коронавірусу.

У Києві зафіксовано ще сім випадків коронавірусу. Таким чином, у столиці вже лабораторно підтверджено 47 випадків. Про це у своєму Фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, це чотири жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків віком 48 та 62 роки, а також десятирічний хлопчик. Двох з них госпіталізували, ще п’ятеро перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Нагадаємо, у Києві нещодавно з лікарні втекла жінка з підозрою на коронавірус.