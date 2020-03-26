Коронавірус: у Києві з лікарні втекла жінка з підозрою на SARS-CoV-2, затримали її вже на Івано-Франківщині

Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

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У Києві з лікарні утекла 39-річна Жителька Коломийського району Івано-Франківської області, у котрої підозрюють наявність коронавірусу SARS-CoV-2.

Вона 23 березня прибула літаком із Брюсселя. В Україні в неї виявили підвищену температуру, а швидкий тест на коронавірус показав позитивний результат. Про це повідомляє видання Dzerkalo Media.

Жінку госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні, проте там швидкий тест на коронавірус виявився негативним. 24 березня її перевели до Київської лікарні № 4. Ще один швидкий тест показав у неї негативний результат, проте наступний виявився позитивним.

Того ж дня жінка залишила лікарню й не відповідала на телефонні дзвінки. Ймовірно, вона планувала повернутися додому.

Згодом правоохоронці затримали її разом із чоловіком на дорозі біля села Раківчик Коломийського району. Обох госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Маршрут, яким жінка дісталася з Києва, встановлюється.

Крім того, в Івано-Франківській області підтверджено випадок коронавірусу в одного з правоохоронців, він наразі перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Близько 20 поліцейських, які з ним контактували, перевірять на коронавірус, вони перебуватимуть на самоізоляції.

На частковий карантин вирішили закрити Закарпатську область, де 7 тис. 233 людей перебувають на самоізоляції, здебільшого після повернення з-за кордону. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської облради.

Обмежувальні заходи діятимуть з опівночі 27 березня до 24 квітня. Буде обмежено рух автотранспорту, зокрема вантажівок. У водіїв перевірятимуть температуру тіла. Також будуть закриті ринки, за винятком великих продуктових оптових, та відділи для приготування й прийому їжі й напоїв, розміщені на АЗС.

Нагадаємо, карантинні пости облаштують на дорогах Волинської області.