"Пліткар і людина без принципів": "слуга" Лерос звинуватив Єрмака у торгівлі інтересами України, фото — Конкурент

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Конфлікт у провладній партії «Слуга народу», який виник внаслідок домовленостей, які голова Офісу президента Андрій Єрмак досягнув у Мінську під час засідання ТКГ, вилився у ще більший скандал.

Нардеп від СН Гео Лерос, який був одним із ініціаторів звернення нардепів до президента Зеленського з цього приводу, сьогодні опублікував у себе в Фейсбук пост і звернення до СБУ, у яких звинувачує керівника ОП у корупційних діяннях та зраді національним інтересам.

Лерос називає Єрмака «пліткарем», який «торгує національними інтересами», «людиною без принципів», яка мислить виключно через призму своїх особистих інтересів, «натираючи на тертці рейтинг президента і потенціал всієї держави».

Нардеп звинувачує голову ОП у масштабному втручанні в кадрові призначення по всій країні і заявляє, що соціальний ліфт підняв Єрмака від «організатора торгівлі на київських ярмарках до торгівлі державою в Мінську».

Лерос нагадує, що Єрмак тисне на депутатів СН, а також перетворює їх у «безликі кнопки». Окремо дісталося бізнес-партнеру керівника офісу Зеленського Денису Комарницькому. У фірмі «Екобудтрейд», яка належить колишньому співголові Блоку Черновецького, торік відбулися обшуки, пов’язані із розкраданнями під час будівництва інфраструктури у Києві. Нині ж, за словами Лероса, Єрмак посприяв тому, що спецпідрозділ СБУ «Альфа» уже охороняє «головного корупціонера столиці».

Лерос звернувся до очільника СБУ Івана Баканова з проханням підтвердити або спростувати інформацію про те, що Комарницького охороняє чи охороняла «Альфа».

Нагадаємо, що 20 березня Зеленський звільнив свого радника Лероса, який розкритикував Єрмака та Сивохо.