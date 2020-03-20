Гео Лерос, фото: Znaj.UA

https://racurs.ua/ua/n135528-zelenskyy-zvilnyv-svogo-radnyka-yakyy-rozkrytykuvav-iermaka-ta-syvoho.html

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Президент України Володимир Зеленський звільнив одного зі своїх радників — депутата зі «Слуги народу» Гео Лероса.

Відповідний указ № 100/2020 від 20 березня опублікований на сайті президента.

Лерос у нещодавньому інтерв’ю виданню «Цензор.нет» розкритикував ініціативи очільника Офісу президента Андрія Єрмака та радника секретаря РБНО Сергія Сивохо щодо Донбасу.

Зокрема, в інтерв’ю він заявив, що висловлювання Сивохо «дестабілізують ситуацію в країні», а ініціатива створити Консультативну раду з «представниками Донбасу», протокол щодо якої Єрмак нещодавно підписав, створює ризик де-юре визнання суб'єктності ОРДЛО.

Навіщо главі президентського офісу консультації з якимось ОРДЛО замість Росії, не розумію не тільки я, але і велика частина фракції «Слуга Народу», і багато громадян нашої країни, — наголосив в інтерв’ю Лерос.

Лерос у своєму Фейсбуці відреагував на появу президентського указу про його звільнення.

Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв’ю, — прокоментував ситуацію нардеп.

Нагадаємо, 13 березня низка депутатів зі «Слуги народу» через скандальні домовленості Єрмака в Мінську звернулися до Зеленського з проханням не допустити реалізації рішень щодо створення Консультативної групи.