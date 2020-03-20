Гео Лерос, фото: Znaj.UA

https://racurs.ua/n135528-zelenskiy-uvolil-svoego-sovetnika-raskritikovavshego-ermaka-i-sivoho.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский уволил одного из своих советников — депутата из «Слуги народа» Гео Лероса.

Соответствующий указ № 100/2020 от 20 марта опубликован на сайте президента.

Лерос в недавнем интервью изданию «Цензор.нет» раскритиковал инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака и советника секретаря СБНО Сергея Сивохо относительно Донбасса.

В частности, в интервью он заявил, что высказывания Сивохо «дестабилизируют ситуацию в стране», а инициатива создать Консультативный совет с «представителями Донбасса», протокол о которой Ермак недавно подписал, создает риск де-юре признания субъектности ОРДЛО.

Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России, не понимаю не только я, но и большая часть фракции «Слуга народа», и многие граждане нашей страны, — подчеркнул в интервью Лерос.

Лерос в своем Фейсбуке уже отреагировал на появление президентского указа о его увольнении.

Вижу, что Ермак прочитал мое интервью, — прокомментировал ситуацию нардеп.

Напомним, 13 марта ряд депутатов из «Слуги народа» из-за скандальных договоренностей Ермака в Минске обратились к Зеленскому с просьбой не допустить реализации решений по созданию Консультативной группы.