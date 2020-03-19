Некачественные консервы: Сивохо раскритиковал «слуг народа», требующих его увольнения (ВИДЕО)https://racurs.ua/n135453-sivoho-raskritikoval-slug-naroda-kotorye-trebuut-ego-uvolneniya-video.htmlРакурс
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подверг жесткой критике некоторых депутатов из фракции «Слуга народа», которые занимаются сбором подписей для его увольнения.
Сивохо считает, что время показало, кто есть кто, и сравнил данных депутатов со вскрывшимися консервами, баночки которых лопнули и обнажили внутреннее содержание. Об этом советник секретаря СНБО сказал в интервью YouTube-каналу Klymenko Time.
Сивохо отметил, что первая волна атаки на инициативы президента по урегулированию конфликта на Донбассе была после подписания руководителем Офиса президента Андреем Ермаком протоколов в Минске. Вторую волну атаки Сивохо принял на себя, когда презентовал «Национальную платформу примирения и единства».
Сивохо считает, что такие атаки лишь доказывают, что он движется в правильном направлении. Кроме того, это позволило определить в рядах партии инакомыслящих депутатов.
Сивохо уверен, что запуск «Национальной платформы примирения и единства» был успешным и выразил надежду, что она поможет принести мир на Донбасс.
Сивохо добавил, что Донбасс необходимо возвращать в Украину, но для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Так как общество в Украине многослойное, необходимо учесть позиции всех слоев общества. Сивохо считает, что его платформа поможет достигнуть консенсуса в вопросе возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.
Также советник секретаря СНБО заявил, что хочет посетить временно оккупированную территорию. Как известно, Сивохо родился в Донецке и считает Донбасс своим домом.
Как ранее писал «Ракурс», группа депутатов из фракции «Слуга народа» призвали секретаря СНБО Алексея Данилова уволить своего советника Сивохо.