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Ракурс
Сергей Сивохо. Фото: KP.UA

Некачественные консервы: Сивохо раскритиковал «слуг народа», требующих его увольнения (ВИДЕО)

19 мар 2020, 15:11
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подверг жесткой критике некоторых депутатов из фракции «Слуга народа», которые занимаются сбором подписей для его увольнения.

Сивохо считает, что время показало, кто есть кто, и сравнил данных депутатов со вскрывшимися консервами, баночки которых лопнули и обнажили внутреннее содержание. Об этом советник секретаря СНБО сказал в интервью YouTube-каналу Klymenko Time.

Сивохо отметил, что первая волна атаки на инициативы президента по урегулированию конфликта на Донбассе была после подписания руководителем Офиса президента Андреем Ермаком протоколов в Минске. Вторую волну атаки Сивохо принял на себя, когда презентовал «Национальную платформу примирения и единства».

Сивохо считает, что такие атаки лишь доказывают, что он движется в правильном направлении. Кроме того, это позволило определить в рядах партии инакомыслящих депутатов.

Сивохо уверен, что запуск «Национальной платформы примирения и единства» был успешным и выразил надежду, что она поможет принести мир на Донбасс.

Сивохо добавил, что Донбасс необходимо возвращать в Украину, но для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Так как общество в Украине многослойное, необходимо учесть позиции всех слоев общества. Сивохо считает, что его платформа поможет достигнуть консенсуса в вопросе возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Также советник секретаря СНБО заявил, что хочет посетить временно оккупированную территорию. Как известно, Сивохо родился в Донецке и считает Донбасс своим домом.

Как ранее писал «Ракурс», группа депутатов из фракции «Слуга народа» призвали секретаря СНБО Алексея Данилова уволить своего советника Сивохо.

Источник: Ракурс


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