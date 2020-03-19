Сергій Сивохо. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n135453-syvoho-rozkrytykuvav-slug-narodu-yaki-vymagaut-yogo-zvilnennya-video.html

Ракурс

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо піддав жорсткій критиці деяких депутатів із фракції «Слуга народу», які займаються збором підписів для його звільнення.

Сивохо вважає, що час показав, хто є хто, і порівняв даних депутатів з консервами, баночки яких лопнули і оголили внутрішній вміст. Про це радник секретаря РНБО сказав в інтерв’ю YouTube-каналу Klymenko Time.

Сивохо зазначив, що перша хвиля атаки на ініціативи президента щодо врегулювання конфлікту на Донбасі була після підписання керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком протоколів у Мінську. Другу хвилю атаки Сивохо прийняв на себе, коли презентував «Національну платформу примирення і єдності».

Сивохо вважає, що такі атаки лише доводять, що він рухається у правильному напрямку. Крім того, це дозволило визначити у рядах партії інакомислячих депутатів.

Сивохо впевнений, що запуск «Національної платформи примирення і єдності» був успішним і висловив надію, що вона допоможе принести мир на Донбас.

Сивохо додав, що Донбас необхідно повертати в Україну, але для цього необхідно мати уявлення про всі думки суспільства. Так як суспільство в Україні багатошарове, необхідно врахувати позиції усіх верств суспільства. Сивохо вважає, що його платформа допоможе досягти консенсусу в питанні повернення Донбасу в Україну, а України на Донбас.

Також радник секретаря РНБО заявив, що хоче відвідати тимчасово окуповану територію. Як відомо, Сивохо народився у Донецьку і вважає Донбас своєю домівкою.

Як раніше писав «Ракурс», група депутатів із фракції «Слуга народу» закликали секретаря РНБО Олексія Данілова звільнити свого радника Сивохо.