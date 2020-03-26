«Сплетник и человек без принципов»: «слуга» Лерос обвинил Ермака в торговле интересами Украины, фото — Конкурент

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Ракурс

Конфликт в провластной партии «Слуга народа», который возник в результате договоренностей, подписанных главой Офиса президента Андрем Ермаком в Минске во время заседания ТКГ, вылился в еще больший скандал.

Нардеп от СН Гео Лерос, который был одним из инициаторов обращения нардепов к президенту Зеленскому по этому поводу, сегодня опубликовал у себя в Фейсбук пост и обращение в СБУ, в котором обвиняет руководителя ОП в коррупционных деяниях и измене национальным интересам.

Лерос называет Ермака «сплетником», который «торгует национальными интересами», «человеком без принципов», который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, «натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства».

Нардеп обвиняет председателя ОП в масштабном вмешательстве в кадровые назначения по всей стране и заявляет, что социальный лифт поднял Ермака от «организатора торговли на киевских ярмарках до торговли государством в Минске».

Лерос напоминает, что Ермак давит на депутатов СН, а также превращает их в «безликие кнопки». Отдельно досталось бизнес-партнеру руководителя офиса Зеленского Денису Комарницкому. В фирме «Экобудтрейд», которая принадлежит бывшему сопредседателю Блока Черновецкого в Киевсовете, в 2019 году прошли обыски, связанные с хищениями при строительстве инфраструктуры в Киеве. Сейчас же, по словам Лероса, Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ «Альфа» уже охраняет «главного коррупционера столицы».

Лерос обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Комарницкого охраняет или охраняла «Альфа».

Напомним, что 20 марта Зеленский уволил своего советника Лероса, который раскритиковал Ермака и Сивохо.