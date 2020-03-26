Секвестр бюджета: Раду призывают уменьшить зарплаты депутатов в пользу Украинского культурного фонда

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n135820-sekvestr-budjeta-radu-prizyvaut-umenshit-zarplaty-deputatov-v-polzu-ukrainskogo-kulturnogo-fonda.html

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Народным депутатам предлагают уменьшить свои зарплаты до 9 тыс. 446 грн, а сэкономленные средства направить на финансирование Украинского культурного фонда, который может остаться без денег в результате предлагаемых Минфином изменений в госбюджет.

Такую инициативу в своем Telegram-канале выдвинул народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 2040.

По мнению Гончаренко, зарплаты депутатов являются «менее критическим расходом» чем финансирование культуры.

Тот принцип урезания, который предложило правительство, является абсолютно несправедливым и убийственным для Украины как государства и для украинцев как нации. Культуру нельзя останавливать. Один год простоя культуры дает сотню лет утраченного потенциала, — убежден депутат.

Законопроект № 2040 был подан Гончаренко еще в сентябре 2019 года. В первом варианте он предусматривал уменьшение зарплаты депутатов до уровня не более двух минимальных зарплат, установленных законом о госбюджете на соответствующий год.

Целью законопроекта указывалось «достижение социальной справедливости в сфере оплаты труда простых людей и народных депутатов путем уменьшения размера последними зарплаты до уровня минимальной заработной платы установленной законодательством».

Впоследствии был подан доработанный вариант этого законопроекта.

Напомним, вчера народный депутат из «Слуги народа» Александр Ткаченко сообщил о планах Министерства финансов сократить на 7 млрд грн финансирование Министерства культуры. Финансирование Украинского культурного фонда планируется сократить на 500 млн грн.