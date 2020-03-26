Секвестр бюджету: Раду закликають зменшити зарплати депутатів на користь Українського культурного фонду

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Андрій Нестеренко

https://racurs.ua/ua/n135820-sekvestr-budjetu-radu-zaklykaut-zmenshyty-zarplaty-deputativ-na-koryst-ukrayinskogo-kulturnogo.html

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Народним депутатам пропонують зменшити свої зарплати до 9 тис. 446 грн, а зекономлені кошти спрямувати на фінансування Українського культурного фонду, який може залишитися без грошей в результаті пропонованих Мінфіном змін до держбюджету.

Таку ініціативу у своєму Telegram-каналі висунув народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Відповідний законопроект зареєстрований під № 2040.

На думку Гончаренка, зарплати депутатів «є менш критичним видатком» ніж фінансування культури.

Той принцип урізання, який запропонував уряд, є абсолютно несправедливим і вбивчим для України як держави і для українців як нації. Культуру не можна зупиняти. Один рік простою культури дає сотню років втраченого потенціалу, — переконаний депутат.

Законопроект № 2040 був поданий Гончаренком ще у вересні 2019 року. У першому варіанті він передбачав зменшення зарплати депутатів до рівня не більше двох мінімальних зарплат, встановлених законом про держбюджет на відповідний рік.

Метою законопроекту вказувалося «досягнення соціальної справедливості у сфері оплати праці простих людей та народних депутатів шляхом зменшення розміру останніми зарплати до рівня мінімальної заробітної плати встановленої законодавством».

Згодом було подано доопрацьований варіант цього законопроекту.

Нагадаємо, вчора народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Ткаченко повідомив про плани Міністерства фінансів скоротити на 7 млрд грн фінансування Міністерства культури. Фінансування Українського культурного фонду планується скоротити на 500 млн грн.