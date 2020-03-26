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Ракурс
Коронавірус. Фото: РБК-Україна

У Вінниці на коронавірус захворів п’ятирічний хлопчик

26 бер 2020, 16:00
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Короновірус дуже заразний, ним можуть хворіти як пенсіонери, так і маленькі діти. У Вінниці підтверджений факт зараження COVID-19 у п’ятирічного хлопчика. Дитина є родичем медсестри, у якої вчора підтвердився коронавірус.

Хлопчик госпіталізований і зараз знаходиться у дитячій інфекційній лікарні міста, повідомляє «Вінниця.info».

Всього у Вінниці наразі зафіксовано чотири випадки зараження коронавірусом.

На території Вінницької області зареєстровано 32 підозри на зараження COVID-19. У результаті лабораторного аналізу у 24 випадках підозра не підтвердилась.

Зразки ще чотирьох пацієнтів досліджуються у лабораторії.

Як раніше писав «Ракурс», вчора у 25-річної медсестри з Вінниці був підтверджений коронавірус. Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню.


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