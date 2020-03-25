Коронавірус в Україні: у Вінниці першою хворою виявилася медсестра з пологового, фото — Ракурс

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Коронавірусну інфекцію у Вінницькій області підтверджено у медсестри пологового будинку.

Епідеміолог Степан Томін розповів, жінка перебуває в інфекційній лікарні, її стан стабільно задовільний, а температура невисока. Вона отримує симптоматичне лікування.

Критичного стану у неї немає, передає слова лікаря «20 хвилин». Пологовий взяли під охорону, приміщення дезінфікують.

Вінничанин Борис Максимчук у Фейсбук написав, що захворіла працює медсестрою у пологовому, однак Томін відмовився підтверджувати цю інформацію, щоб не розголошувати конфіденційні дані.

Під час брифінгу у Вінницій ОДА голова облдержадміністрації Владислав Скальський розповів, що станом на 14.00 25 березня в області зареєстровано 27 підозр на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені, ще три досліджуються, а один діагноз підтвердився.

Учора в області почали ставити блокпости на дорогах. Скальський пояснив, що влада працює на випередження, мовляв, це робиться для того, що бути готовим до зміни режиму підвищеної готовності на інший.

Медики регіону отримали 1 тис. 700 тестів штук тестів, які на четвертий виявляють коронавірус. Такі тести застосовують після експрес-тестів, який в регіоні є 5 тис. Медики Вінничини отримали 200 захисних костюмів найвищого ступеня захисту.

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 10.00 чотири випадки стали летальними, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях. За попередньою інформацією, інфікований на Луганщині — Олександр Романовський, громадський діяч і бізнесмен з Рубіжного, керівник Луганського обласного відділення партії «Батьківщина».

На Волині хворобу виявили у семирічної дитини. Медики провели дитині експрес-тести на грип, А і В, а згодом провели аналіз на полімеразну ланцюгову реакцію на COVID-19 у дитини і батька. Учора лікарі отримали позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини. ЗМІ написали, що коронавірусом заразилася дитина з Луцького району. Її тато нещодавно повернувся з Києва.