Коронавирус в Украине: в Виннице первой больной оказалась медсестра из роддома, фото — Ракурс

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Коронавирусная инфекция в Винницкой области подтверждена у 25-летней медсестры роддома.

Эпидемиолог Степан Томин рассказал, что женщина находится в инфекционной больнице, ее состояние стабильно удовлетворительное, а температура невысокая. Она получает симптоматическое лечение.

Критического состояния у нее нет, — передает слова врача «20 минут». В роддоме проводят дезинфекцию, его взяли под охрану.

Житель Винницы Борис Максимчук в Фейсбук написал, что заболевшая работает медсестрой в роддоме, однако Томин отказался подтверждать эту информацию, чтобы не разглашать конфиденциальные данные.

Во время брифинга в Винницкой ОГА председатель облгосадминистрации Владислав Скальский рассказал, что по состоянию на 14.00 25 марта в области зарегистрировали 27 подозрений на коронавирусную инфекцию. 23 случая лабораторно не подтверждены, еще три исследуются, а один диагноз подтвердился.

Вчера в области начали ставить блокпосты на дорогах. Скальский объяснил, что власть работает на опережение, мол, это делается для того, чтобы быть готовым к смене режима повышенной готовности на другой.

Медики региона получили 1 тыс. 700 тестов, которые на четвертый день выявляют коронавирус. Такие тесты применяют после экспресс-тестов, которых в регионе 5 тыс. Медики Винницкой области получили 200 защитных костюмов высшей степени защиты.

В Украине зафиксировали 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10.00 четыре случая стали летальными, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировали 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях. По предварительной информации, инфицированный на Луганщине — Александр Романовский, общественный деятель и бизнесмен из Рубежного, руководитель Луганского областного отделения партии «Батькивщина».

На Волыни болезнь обнаружили у семилетнего ребенка. Медики провели ребенку экспресс-тесты на грипп, А и В, а затем провели анализ на полимеразную цепную реакцию на COVID-19. Вчера врачи получили положительный результат ПЦР на COVID-19. СМИ написали, что коронавирусом заразился ребенок из Луцкого района.