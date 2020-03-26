Коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135819-v-vinnice-koronavirusom-zarazilsya-pyatiletniy-malchik.html

Ракурс

Короновирус очень заразен, им могут болеть как пенсионеры, так и маленькие дети. В Виннице подтвержден факт заражения COVID-19 у пятилетнего мальчика. Ребенок является родственником медсестры, у которой вчера подтвердился коронавирус.

Мальчик госпитализирован и сейчас находится в детской инфекционной больнице города, сообщает «Винница.info».

Всего в Виннице на данный момент зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом.

На территории Винницкой области зарегистрированы 32 подозрения на заражение COVID-19. В результате лабораторного анализа в 24 случаях подозрение не подтвердилось.

Образцы еще четверых пациентов исследуются в лаборатории.

Как ранее писал «Ракурс», вчера у 25-летней медсестры из Винницы был подтвержден коронавирус. Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу.