В Виннице коронавирусом заразился пятилетний мальчикhttps://racurs.ua/n135819-v-vinnice-koronavirusom-zarazilsya-pyatiletniy-malchik.htmlРакурс
Короновирус очень заразен, им могут болеть как пенсионеры, так и маленькие дети. В Виннице подтвержден факт заражения COVID-19 у пятилетнего мальчика. Ребенок является родственником медсестры, у которой вчера подтвердился коронавирус.
Мальчик госпитализирован и сейчас находится в детской инфекционной больнице города, сообщает «Винница.info».
Всего в Виннице на данный момент зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом.
На территории Винницкой области зарегистрированы 32 подозрения на заражение COVID-19. В результате лабораторного анализа в 24 случаях подозрение не подтвердилось.
Образцы еще четверых пациентов исследуются в лаборатории.
Как ранее писал «Ракурс», вчера у 25-летней медсестры из Винницы был подтвержден коронавирус. Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу.