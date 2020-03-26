Соблюдение карантина и режима самоизоляции в Украине будет контролировать мобильное приложение, фото — Гал-инфо

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Соблюдение карантина и режима самоизоляции в Украине будет контролировать мобильное приложение.

На следующей неделе Министерство цифровой трансформации Украины запустит три инструмента, связанные с пандемией коронавируса.

Его глава, вице-премьер Михаил Федоров сегодня рассказал, что мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции сможет осуществлять обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных. Он будет осуществляться с помощью снятия в случайный период времени геолокации и FaceID пользователя мобильной связи.

Иначе эпидемию не остановить. Приложение позволит больным также заказывать продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья, — написал Федоров в Фейсбук.

Следующим шагом может стать введение в приложении «ДиЯ» опции мониторинга возможных контактов с больным. Эта функция заключается в применении сети qr-кодов в магазинах, такси. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным.

Минцифры планирует также запустить онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine. Это будет национальный конкурс проектов от граждан, направленных на борьбу с пандемией.

Лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Собираем от доноров хороший бюджет, чтобы провести несколько циклов, — прокомментировал эту идею Федоров.

Третья новация — запуск онлайн-платформы бесплатных услуг бизнеса, которые он предлагает для граждан на период карантина. Все эти благотворительные акции соберут на одной платформе.

Такие меры Минцифры разработало, когда изучило опыт применения цифровых инструментов для борьбы с короноавирусом в Израиле, Польше, Южной Кореи, Италии, Японии, Китае, Австралии.