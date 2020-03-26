Коронавирусный карантин: в Киеве катастрофическая ситуация с запасами крови

Запасы крови. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n135817-koronavirusnyy-karantin-v-kieve-katastroficheskaya-situaciya-s-zapasami-krovi.html

Ракурс

Коронавирусный карантин отразился на активности доноров. В Киеве наблюдается катастрофическая ситуация с запасами крови всех групп и резус-факторов.

О критической ситуации банка крови сообщает официальный сайт Киевского городского центра крови.

Без достаточных запасов крови больницы города фактически лишатся возможности проводить сложные операции. Запасы крови также жизненно важны для людей, которые в результате травм потеряли много крови.

На момент публикации новости 26 марта для регистрации доноров доступны 60 мест, а на 27 марта свободны 230 мест.

Из-за коронавирусного карантина активность столичных доноров снизилась втрое, поэтому Киев столкнулся с проблемой нехватки крови.