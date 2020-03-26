Коронавірусний карантин: у Києві катастрофічна ситуація із запасами крові

Запаси крові. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n135817-koronavirusnyy-karantyn-u-kyievi-katastrofichna-sytuaciya-iz-zapasamy-krovi.html

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Коронавірусний карантин вплинув на активність донорів. У Києві спостерігається катастрофічна ситуація із запасами крові усіх груп і резус-факторів.

Про критичну ситуацію банку крові повідомляє офіційний сайт Київського міського центру крові.

Без достатніх запасів крові лікарні міста фактично позбудуться можливості проводити складні операції. Запаси крові також життєво важливі для людей, які у результаті травм втратили багато крові.

На момент публікації новини 26 березня для реєстрації донорів доступні 60 місць, а на 27 березня вільні 230 місць.

Через коронавірусний карантин активність столичних донорів знизилася втричі, тому Київ зіткнувся із проблемою нестачі крові.