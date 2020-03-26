Україна запропонувала Росії перемир'я на Донбасі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n135816-ukrayina-zaproponuvala-rosiyi-koronavirusne-peremyr-ya-na-donbasi-nardep.html

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Коронавірусний карантин можуть ввести і в зоні бойових дій на Донбасі. Українська сторона через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією встановити на Донбасі перемир’я на час пандемії коронавірусу.

Таку пропозицію висловив глава української делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма. Про це розповіла народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, пише «Обозреватель».

За словами Верещук, Кучма запропонував «безумовне, повне і комплексне припинення вогню на період пандемії». Це рішення було прийнято після того, як генсек ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом зупинити всі конфлікти на планеті на період пандемії, щоб відкрити доступ медикам і дозволити людям отримувати медичну допомогу.

Так, наприклад, збройний конфлікт на час пандемії припинили в Лівії. Проте нардеп додала, що вона наразі не бачила реакції Російської Федерації на пропозицію України. Водночас вона зазначила, що безпека на сході України «залишається на першому місці».

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявляла, що в ОРДЛО спостерігається спалах пневмонії, проте на окупованих територіях немає тестів на коронавірус, тому невідомо, чи є там інфіковані COVID-19.