Украина предложила России перемирие на Донбассе. Фото: 5 канал

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Коронавирусный карантин могут ввести и в зоне боевых действий на Донбассе. Украинская сторона через ОБСЕ обратилась к России с предложением установить на Донбассе перемирие на время пандемии коронавируса.

Такое предложение высказал глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма. Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, пишет «Обозреватель».

По словам Верещук, Кучма предложил «безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии». Это решение было принято после того, как генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии, чтобы открыть доступ медикам и позволить людям получать медицинскую помощь.

Так, например, вооруженный конфликт на время пандемии прекратили в Ливии. Однако нардеп добавила, что она пока что не видела реакции Российской Федерации на предложение Украины. При этом она отметила, что безопасность на востоке Украины «остается на первом месте».

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в ОРДЛО наблюдается вспышка пневмонии, однако на оккупированных территориях нет тестов на коронавирус, поэтому неизвестно, есть ли там инфицированные COVID-19.