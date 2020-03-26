Дотримання карантину та режиму самоізоляції в Україні контролюватиме мобільний додаток, фото — Гал-інфо

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Дотримання карантину та режиму самоізоляції в Україні контролюватиме мобільний додаток.

Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації України запустить три інструменти, які пов’язані із пандемією коронавірусу.

Його очільник, віце-прем'єр Михайло Федоров сьогодні розповів, що мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції зможе здійснювати обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих.

Це відбуватиметься через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID користувача мобільного зв’язку.

Інакше епідемію не зупинити. Застосунок дозволить хворим також замовляти продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я, — написав Федоров у Фейсбук.

Наступним кроком може стати запровадження у додатку «Дія» опції моніторингу можливих контактів з хворим. Ця функція полягає у застосуванні мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим.

Мінцифри планує також запустити онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine. Планується, що це буде національний конкурс проектів від громадян, які спрямовані на боротьбу з пандемією.

Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Збираємо від донорів хороший бюджет, — прокоментував цю ідею Федоров.

Третя новація — запуск онлайн-платформи безкоштовних послуг бізнеса, які він пропонує для громадян на період карантину. Усі ці благодійні акції зберуть на одній платформі.

Такі заходи Мінцифри розробило, коли вивчила досвід застосування цифрових інструментів для боротьби з коронавірусом в Ізраїлї, Польщі, Південній Кореї, Італії, Японії, Китаї, Австралії.