Коронавірус: на Волині двоє хворих на COVID-19, на дорогах з’являться карантинні пости

Коронавірус. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135802-koronavirus-na-volyni-dvoie-hvoryh-na-covid-19-na-dorogah-z-yavlyatsya-karantynni-posty.html

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Коронавірус став головною проблемою в Україні, зупинити поширення інфекції поки не вдається і кожен день фіксуються нові випадки зараження. На Волині на сьогоднішній день зафіксовано два випадки інфікування коронавірусом.

Обидва випадки підтверджені лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), повідомляє прес-служба Волинської облдержадміністрації у Facebook.

Крім цього, в області зафіксовано п’ять підозр на зараження COVID-19. Зразки відправлені на аналізи до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України до Києва.

На території області з’являться карантинні пости у зв’язку з оголошенням надзвичайної ситуації. Планується створити 17 карантинних постів.

Пости будуть перевіряти дотримання протиепідемічних норм водіями транспортних засобів. Зокрема, буде проводитися температурний скринінг.

Навколо Луцька буде встановлено дев’ять карантинних постів, ще шість КПП будуть діяти на території області. На постах чергуватимуть співробітники Нацполіції, Нацгвардії, а також медпрацівники.