Коронавирус: на Волыни подтверждены два случая заражения COVID-19, на дорогах появятся карантинные посты

Коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135802-koronavirus-na-volyni-podtverjdeno-dva-sluchaya-zarajeniya-covid-19-na-dorogah-poyavyatsya.html

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Коронавирус стал главной проблемой в Украине, остановить распространение инфекции пока не удается и каждый день фиксируются новые случаи заражения. На Волыни на сегодняшний день зафиксированы два случая инфицирования коронавирусом.

Оба случая подтверждены лабораторно методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации в Facebook.

Кроме этого, в области зафиксированы пять подозрений на заражение COVID-19. Образцы отправлены на анализы в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины в Киев.

На территории области появятся карантинные посты в связи с объявлением чрезвычайной ситуации. Планируется создать 17 карантинных постов.

Посты будут проверять соблюдение противоэпидемических норм водителями транспортных средств. В частности, будет проводиться температурный скрининг.

Вокруг Луцка будут установлены девять карантинных постов, еще шесть КПП будут действовать на территории области. На постах будут дежурить сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, а также медработники.