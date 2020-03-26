Коронавирус: в Киеве из больницы сбежала женщина с подозрением на SARS-CoV-2, задержали ее уже на Ивано-Франковщине

Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

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В Киеве из больницы сбежала 39-летняя Жительница Коломыйского района Ивано-Франковской области, у которой подозревают наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Она 23 марта прибыла самолетом из Брюсселя. В Украине у нее обнаружили повышенную температуру, а быстрый тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает издание Dzerkalo Media.

Женщину госпитализировали в Александровскую клиническую больницу, однако там быстрый тест на коронавирус оказался отрицательным. 24 марта ее перевели в Киевскую больницу № 4. Еще один быстрый тест показал у нее отрицательный результат, однако следующий оказался положительным.

В тот же день женщина покинула больницу и не отвечала на телефонные звонки. Вероятно, она планировала вернуться домой.

Впоследствии правоохранители задержали ее вместе с мужем на дороге возле села Раковчик Коломыйского района. Оба госпитализированы в областную инфекционную больницу. Маршрут, по которому женщина досталась из Киева, устанавливается.

Кроме того, в Ивано-Франковской области подтвержден случай коронавируса у одного из правоохранителей, он сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил главный санитарный врач области Руслан Савчук.

Около 20 полицейских, которые с ним контактировали, проверят на коронавирус, они будут находиться на самоизоляции.

На частичный карантин решили закрыть Закарпатскую область, где 7 тыс. 233 человек находятся на самоизоляции, в основном после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета.

Ограничительные меры будут действовать с полуночи 27 марта до 24 апреля. Будет ограничено движение автотранспорта, в частности грузовиков. У водителей будут проверять температуру тела. Также будут закрыты рынки, за исключением крупных продуктовых оптовых и отделы для приготовления и приема пищи и напитков, размещенные на АЗС.

Напомним, карантинные посты обустроят на дорогах Волынской области.