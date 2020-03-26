Коронавирус в Украине: первый случай подтвержден в Закарпатской области, на Буковине трое выздоровели

В Украине продолжается распространение коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135830-koronavirus-v-ukraine-pervyy-sluchay-podtverjden-v-zakarpatskoy-oblasti-na-bukovine-troe.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые официально подтвержден в Закарпатской области.

Лаборатория Минздрава в Киеве подтвердила инфицирование жительницы Мукачево, которая попала в областную инфекционную больницу во вторник. Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Отмечается, что в настоящее время эта женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее контактные лица установлены.

В Черновицкой области, которая в настоящее время является одним из основных очагов коронавируса в Украине, сегодня официально подтверждены еще пять случаев этого заболевания — у трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей — 2 и 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Четверо из них вернулись из-за границы, один — контактировал с инфицированным в Украине.

В то же время в области выздоровели три человека — один ребенок и двое взрослых.

Всего в области за все время зафиксированы 47 случаев коронавируса.

В Киеве зафиксированы еще семь случаев коронавируса. Таким образом, в столице уже лабораторно подтверждены 47 случаев. Об этом в своем Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, это четыре женщины возрастом от 22 до 39 лет, двое мужчин в возрасте 48 и 62 года, а также десятилетний мальчик. Двое из них госпитализированы, еще пятеро находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, в Киеве недавно из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус.