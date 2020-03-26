Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n135829-zelenskyy-do-kincya-p-yatnyci-bude-zakrytyy-derjkordon-ta-prypyneni-usi-pasajyrski-perevezennya.html

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Державний кордон України до кінця дня 27 березня буде закритий. Також будуть зупинені усі пасажирські перевезення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні у відеозверненні.

За його словами, про громадян України, які залишаться за кордоном, піклуватимуться дипломатичні представництва та українські громади.

Президент запевнив, що українців поступово повертатимуть з-за кордону, але «з урахуванням епідемічної ситуації» в місці їхнього перебування, а також рівня забезпеченості медичної системи відповідними засобами та готовності медичної системи до обов’язкової ізоляції таких осіб.

Також Зеленський зазначив, що завтра очікується прибуття до України з Китаю близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів, захисних костюмів для лікарів, 100 тис. ПЛР-тестів, апаратів штучної вентиляції легень та масок для аптек.

Також запущено виробництво багаторазових захисних костюмів і вже через три доби буде готова перша партія, — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що не потрібно плутати запроваджений вчора урядом до 24 квітня режим надзвичайної ситуації з надзвичайним станом.

Надзвичайна ситуація — це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і, водночас, не обмежує конституційні права громадян, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, уряд вчора також продовжив термін дії карантину в Україні.