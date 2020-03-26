Український літак доставив медикаменти до Словаччини, фото: Slovakia in NATO

https://racurs.ua/ua/n135828-nato-vykorystovuie-ukrayinski-ruslany-dlya-borotby-z-koronavirusom-foto.html

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НАТО в межах своєї програми стратегічних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift International Solution) задіяло український транспортний літак Ан-124 «Руслан», щоб доставити до Словаччини 48 т медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

Літак прибув вчора близько 14.30 за місцевим часом до аеропорту Братислави, його розвантажили словацькі військові. Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Серед вантажу, який Ан-124 привіз із китайського міста Тайджін, були маски для обличчя, хірургічні рукавички та захисні костюми.

Ще 45 т медзасобів прибувають до Бухареста 26 березня з Південної Кореї літаком С-17 Globemaster.

22 березня «Авіалінії Антонова» повідомляли, що український Ан-124 доставив медичне обладнання з Китаю до Чехії.

Зазначається, що НАТО для стратегічних авіаперевезень використовує три свої важкі вантажні літаки Globemaster C-17. Також країни Альянсу зафрахтували кілька транспортних літаків «Антонова».

Нагадаємо, нещодавно було проведено модернізацію найбільшого у світі багатофункціонального транспортного літака Ан-225 («Мрія»).