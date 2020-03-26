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Украинский самолет доставил медикаменты в Словакию, фото: Slovakia in NATO
НАТО использует украинские «Русланы» для борьбы с коронавирусом (ФОТО)https://racurs.ua/n135828-nato-ispolzuet-ukrainskie-ruslany-dlya-borby-s-koronavirusom-foto.htmlРакурс
НАТО в рамках своей программы стратегических авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift International Solution) задействовало украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан», чтобы доставить в Словакию 48 т медицинских средств для борьбы с коронавирусом.
Самолет прибыл вчера около 14.30 по местному времени в аэропорту Братиславы, его разгрузили словацкие военные. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Среди груза, который Ан-124 привез из китайского города Тайджин, были маски для лица, хирургические перчатки и защитные костюмы.
Еще 45 т медсредств прибывают в Бухарест 26 марта из Южной Кореи самолетом С-17 Globemaster.
22 марта «Авиалинии Антонова» сообщали, что украинский Ан-124 доставил медицинское оборудование из Китая в Чехию.
Отмечается, что НАТО для стратегических авиаперевозок использует три свои тяжелые грузовые самолеты Globemaster C-17. Также страны Альянса зафрахтовали несколько транспортных самолетов «Антонова».
Напомним, недавно была проведена модернизация крупнейшего в мире многофункционального транспортного самолета Ан-225 («Мрия»).
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